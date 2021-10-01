В Калужской области количество привитых от коронавируса выросло до 301 тысячи

В Калужской области прививку от коронавируса сделала уже 301 тысяча человек. Об этом в четверг, 30 сентября, на заседании оперативного штаба сообщил заместитель министра здравоохранения региона Илья МОХОВ.

За весь период вакцинации в Калужскую область привезли 412 692 комплекта вакцины. 80% из них – «Спутник V» ((330 028 комплектов), 70 764 – «Спутник Лайт», 9 560 – «ЭпиВакКорона», 2 340 – «КовиВак».

Заместитель министра назвал районы, в которых наблюдается высокий темп вакцинации: Барятинский, Боровский, Думиничский, Жуковский, Медынский, Перемышльский.

Напомним, до 1 октября в Калужской области планировались привить от ковида 489 тысяч человек. Однако этот план выполнен лишь на 61,6%.