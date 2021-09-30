В Калужской области медикам до 31 октября продлили выплаты за работу с больными коронавирусом

В Калужской области до 31 октября продлены стимулирующие выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом. Соответствующее постановление правительства №654 в четверг, 30 сентября, подписал губернатор Владислав Шапша.

Текст документа уже официально опубликован.

На своих страницах в социальных сетях глава региона прокомментировал это постановление.

- Новые штаммы коронавируса коварны и агрессивны. И в «красных зонах» сейчас идет не менее напряженная борьба с этой заразой, чем в начале пандемии, - заявил Шапша.

Напомним, 30 сентября в Калужской области установлен рекорд по суточной смертности от ковида.