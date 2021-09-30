В Калужской области медикам до 31 октября продлили выплаты за работу с больными коронавирусом
В Калужской области до 31 октября продлены стимулирующие выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом. Соответствующее постановление правительства №654 в четверг, 30 сентября, подписал губернатор Владислав Шапша.
Текст документа уже официально опубликован.
На своих страницах в социальных сетях глава региона прокомментировал это постановление.
- Новые штаммы коронавируса коварны и агрессивны. И в «красных зонах» сейчас идет не менее напряженная борьба с этой заразой, чем в начале пандемии, - заявил Шапша.
Напомним, 30 сентября в Калужской области установлен рекорд по суточной смертности от ковида.
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