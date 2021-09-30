Ирина Агеева стала главным кандидатом на должность уполномоченного по правам ребенка в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша внес кандидатуру Ирины Агеевой на должность регионального Уполномоченного по правам ребенка. Об этом сообщил в четверг, 30 сентября, замминистра внутренней политики Илья Зенов.

На данный момент Агеева занимает должность заместителя городского головы Калуги по социальным вопросам. Ее назначили в декабре 2020 года.

В предыдущие годы Агеева работала в партийных структурах, а также была начальником управления развития туризма в правительстве Калужской области.

Напомним, должность детского омбудсмена стала вакантной после выборов в Госдуму. Ольга Коробова была избрана депутатом от Калужской области по одномандатному округу.