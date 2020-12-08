Ирина Агеева назначена заместителем городского головы Калуги

Во вторник, 8 декабря, заместителем городского головы Калуги по социальным вопросам назначена Ирина АГЕЕВА. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Ранее данную должность занимал Юрий Моисеев, который с сентября 2020 года является председателем городской думы Калуги.

В предыдущие годы Агеева работала в партийных структурах, а также была начальником управления развития туризма в правительстве Калужской области.

- Социальная сфера – важнейшая и очень чувствительная, поэтому знания и компетенции Ирины будут очень кстати. Прошу любить и жаловать! – написал Денисов на своих страницах в соцсетях.