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«Единая Россия», Ольга Коробова и Геннадий Скляр победили на выборах в Госдуму в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.09.2021 09:23 15 2633
«Единая Россия», Ольга Коробова и Геннадий Скляр победили на выборах в Госдуму в Калужской области

Утром в понедельник, 20 сентября, стали известны предварительные итоги выборов в государственную Думу восьмого созыва в Калужской области.

По данным избирательной комиссии Калужской области, явка избирателей в нашем регионе за три дня голосования суммарно составила около 40,9%. На выборы пришли 326 из 797 тысяч человек, которые могли голосовать.

В 99 калужском избирательном округе победила партия «Единая Россия», набравшая около 36,5% голосов. КПРФ заручилась поддержкой 22,5% избирателей, «Справедливая Россия – за правду» - 10,9%, ЛДПР – 9,5%, «Новые люди» - 7,9%.

Одномандатный округ в Калуге выиграла уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова из «Единой России». Вторым стал Николай Яшкин из «КПРФ».

По обнинскому избирательному округу №100 результаты «Единой России» оказались выше – 39,5%. КПРФ там набрала 20,1%, «Справедливая Россия – за правду» - 10,3%, ЛДПР – 9,7%, «Новые люди» - 7,5%.

Одномандатный округ в Обнинске выиграл Геннадий Скляр из «Единой России». Николай Иванов из КПРФ занял второе место.

Полные итоги выборов в Калужской области будут опубликованы чуть позже.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.09.2021 09:23 15 2633
Тэги: общество
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