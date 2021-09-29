В 18 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 28 сентября, подтвердили 122 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 47 948, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 135 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 45 344 калужанина.

Подтверждены три новые смерти. Скончались 67-летний житель Спас-Деменского района, 58-летний пациент из Людиновского района и 62-летний житель Хвастовичского района. В списке жертв эпидемии теперь 700 калужан.

На лечении остаются 1904 человека.

В 18 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в восьми - выросло.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 695 (+3 к предыдущему дню),

Обнинск – 126 (-1),

Боровский район – 103 (+1),

Малоярославецкий район – 99 (+1),

Кировский район – 85 (+1),

Козельский район – 77 (+1),

Дзержинский район – 70 (-1),

Жуковский район – 68 (-1),

Людиновский район – 63 (-1),

Сухиничский район – 50 (-1),

Медынский район – 46 (-2),

Думиничский район – 42 (-1),

Тарусский район – 40 (-1),

Бабынинский район – 36 (-2),

Юхновский район – 33 (-3),

Ферзиковский район - 30 (-3),

Хвастовичский район – 29 (-1),

Перемышльский район – 28 (-1),

Спас-Деменский район – 27 (-1),

Жиздринский район – 26 (-1),

Мещовский район – 25 (-2),

Мосальский район - 24 (-2),

Куйбышевский район – 23 (+1),

Барятинский район – 20 (-1),

Ульяновский район – 20 (+1),

Износковский район – 19 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 28 сентября 2021 года.

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