В 19 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 27 сентября, подтвердили 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 47 826, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 130 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 45 209 калужан.

Подтверждены четыре новые смерти. Скончались два жителя Калуги 84 и 62 лет, пациент из Обнинска 71 года, а также 60-летний житель Сухиничского района. В списке жертв эпидемии теперь 697 калужан.

На лечении остаются 1920 человек.

В 19 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в пяти - выросло, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 692 (+2 к предыдущему дню),

Обнинск – 127 (-2),

Боровский район – 102 (0),

Малоярославецкий район – 98 (+2),

Кировский район – 84 (+1),

Козельский район – 76 (+1),

Дзержинский район – 71 (-1),

Жуковский район – 69 (-1),

Людиновский район – 64 (-1),

Сухиничский район – 51 (-1),

Медынский район – 48 (-1),

Думиничский район – 43 (-1),

Тарусский район – 41 (-1),

Бабынинский район – 38 (-1),

Юхновский район – 36 (-1),

Ферзиковский район - 33 (-1),

Хвастовичский район – 30 (-1),

Перемышльский район – 29 (-1),

Спас-Деменский район – 28 (-2),

Жиздринский район – 27 (-1),

Мещовский район – 27 (0),

Мосальский район - 26 (+1),

Куйбышевский район – 22 (-1),

Барятинский район – 21 (-1),

Ульяновский район – 19 (-1),

Износковский район – 18 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 27 сентября 2021 года.

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