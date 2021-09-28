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В 19 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 28.09.2021 10:08 0 558
В 19 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 27 сентября, подтвердили 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 47 826, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 130 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 45 209 калужан.

Подтверждены четыре новые смерти. Скончались два жителя Калуги 84 и 62 лет, пациент из Обнинска 71 года, а также 60-летний житель Сухиничского района. В списке жертв эпидемии теперь 697 калужан.

На лечении остаются 1920 человек.

В 19 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в пяти - выросло, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 692 (+2 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 127 (-2),
  • Боровский район – 102 (0),
  • Малоярославецкий район – 98 (+2),
  • Кировский район – 84 (+1),
  • Козельский район – 76 (+1),
  • Дзержинский район – 71 (-1),
  • Жуковский район – 69 (-1),
  • Людиновский район – 64 (-1),
  • Сухиничский район – 51 (-1),
  • Медынский район – 48 (-1),
  • Думиничский район – 43 (-1),
  • Тарусский район – 41 (-1),
  • Бабынинский район – 38 (-1),
  • Юхновский район – 36 (-1),
  • Ферзиковский район - 33 (-1),
  • Хвастовичский район – 30 (-1),
  • Перемышльский район – 29 (-1),
  • Спас-Деменский район – 28 (-2),
  • Жиздринский район – 27 (-1),
  • Мещовский район – 27 (0),
  • Мосальский район - 26 (+1),
  • Куйбышевский район – 22 (-1),
  • Барятинский район – 21 (-1),
  • Ульяновский район – 19 (-1),
  • Износковский район – 18 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 27 сентября 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 27 сентября 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 28.09.2021 10:08 0 558
Тэги: общество коронавирус здравоохранение статистика
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