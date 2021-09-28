В 19 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 27 сентября, подтвердили 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 47 826, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 130 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 45 209 калужан.
Подтверждены четыре новые смерти. Скончались два жителя Калуги 84 и 62 лет, пациент из Обнинска 71 года, а также 60-летний житель Сухиничского района. В списке жертв эпидемии теперь 697 калужан.
На лечении остаются 1920 человек.
В 19 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в пяти - выросло, в двух - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 692 (+2 к предыдущему дню),
- Обнинск – 127 (-2),
- Боровский район – 102 (0),
- Малоярославецкий район – 98 (+2),
- Кировский район – 84 (+1),
- Козельский район – 76 (+1),
- Дзержинский район – 71 (-1),
- Жуковский район – 69 (-1),
- Людиновский район – 64 (-1),
- Сухиничский район – 51 (-1),
- Медынский район – 48 (-1),
- Думиничский район – 43 (-1),
- Тарусский район – 41 (-1),
- Бабынинский район – 38 (-1),
- Юхновский район – 36 (-1),
- Ферзиковский район - 33 (-1),
- Хвастовичский район – 30 (-1),
- Перемышльский район – 29 (-1),
- Спас-Деменский район – 28 (-2),
- Жиздринский район – 27 (-1),
- Мещовский район – 27 (0),
- Мосальский район - 26 (+1),
- Куйбышевский район – 22 (-1),
- Барятинский район – 21 (-1),
- Ульяновский район – 19 (-1),
- Износковский район – 18 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 27 сентября 2021 года.
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