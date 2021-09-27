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В Калужской области четыре человека умерли от коронавируса за сутки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.09.2021 11:32 0 797
В Калужской области четыре человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 697, сообщили в понедельник, 27 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 120 новых случаев заражения ковидом. Это повторение максимального суточного значения за месяц. Общее количество заболевших выросло до 47 826.

Выздоровели от коронавируса 130 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 45 209 калужан.

На лечении остаются 1920 человек.

По всей России выявлен за сутки 22 236 случаев коронавируса. За весь период - 7 443 149. Выписан за сутки – 13 513, за весь период – 6 618 117. За последние сутки умерли 779 человек, за все время – 204 679.  

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.09.2021 11:32 0 797
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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