В 21 районе Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в воскресенье, 26 сентября, подтвердили 116 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 47 706, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 136 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 45 079 калужан.
Подтверждены рекордные шесть новых смертей. Скончались четыре жителя Калуги 90, 83, 82 и 66 лет, а также два пациента из Ферзиковского района - 71 и 82 лет. В списке жертв эпидемии теперь 693 калужанина.
На лечении остаются 1934 человека.
В 21 районе Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в четырех - выросло, в одном - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 690 (-5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 129 (-1),
- Боровский район – 102 (+2),
- Малоярославецкий район – 96 (+1),
- Кировский район – 83 (+1),
- Козельский район – 75 (-2),
- Дзержинский район – 72 (-2),
- Жуковский район – 70 (-2),
- Людиновский район – 65 (+1),
- Сухиничский район – 52 (-1),
- Медынский район – 49 (-2),
- Думиничский район – 44 (-2),
- Тарусский район – 42 (-1),
- Бабынинский район – 39 (-1),
- Юхновский район – 37 (-1),
- Ферзиковский район - 34 (-1),
- Хвастовичский район – 31 (-1),
- Перемышльский район – 30 (-1),
- Спас-Деменский район – 30 (0),
- Жиздринский район – 28 (-1),
- Мещовский район – 27 (-2),
- Мосальский район - 25 (-1),
- Куйбышевский район – 23 (-1),
- Барятинский район – 22 (-1),
- Ульяновский район – 20 (-1),
- Износковский район – 19 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 26 сентября 2021 года.
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