В 21 районе Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в воскресенье, 26 сентября, подтвердили 116 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 47 706, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 136 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 45 079 калужан.

Подтверждены рекордные шесть новых смертей. Скончались четыре жителя Калуги 90, 83, 82 и 66 лет, а также два пациента из Ферзиковского района - 71 и 82 лет. В списке жертв эпидемии теперь 693 калужанина.

На лечении остаются 1934 человека.

В 21 районе Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в четырех - выросло, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 690 (-5 к предыдущему дню),

Обнинск – 129 (-1),

Боровский район – 102 (+2),

Малоярославецкий район – 96 (+1),

Кировский район – 83 (+1),

Козельский район – 75 (-2),

Дзержинский район – 72 (-2),

Жуковский район – 70 (-2),

Людиновский район – 65 (+1),

Сухиничский район – 52 (-1),

Медынский район – 49 (-2),

Думиничский район – 44 (-2),

Тарусский район – 42 (-1),

Бабынинский район – 39 (-1),

Юхновский район – 37 (-1),

Ферзиковский район - 34 (-1),

Хвастовичский район – 31 (-1),

Перемышльский район – 30 (-1),

Спас-Деменский район – 30 (0),

Жиздринский район – 28 (-1),

Мещовский район – 27 (-2),

Мосальский район - 25 (-1),

Куйбышевский район – 23 (-1),

Барятинский район – 22 (-1),

Ульяновский район – 20 (-1),

Износковский район – 19 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 26 сентября 2021 года.

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