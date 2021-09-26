В Калужской области шесть человек скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили шесть новых смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 693, сообщили в воскресенье, 26 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 116 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 47 706.

Выздоровели от коронавируса 136 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 45 079 калужан.

По всей России выявлен за сутки 22 498 случаев коронавируса. За весь период - 7 420 913. Выписан за сутки – 13 671, за весь период – 6 606 604. За последние сутки умерли 805 человека, за все время – 203 900.