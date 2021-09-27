В Калуге с начала 2021 года родились 3139 детей

В Калуге с 1 января по 25 сентября 2021 года родились 3139 детей. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщили в городском управлении ЗАГС.

С начала года на свет появились 1603 мальчика и 1536 девочек. Среди них было 26 двоен и одна тройня.

Также ЗАГС опубликовал статистику по свадьбам. С начала 2021 года появились 2245 новых семей. За последнюю неделю сыграли 80 свадеб.