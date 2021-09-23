Главные новости в Калужской области 23 сентября: сбитый ребенок, бассейны без воды и красота под мостом

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 23 сентября.

Не плывем

В Калуге пловцы остались без бассейнов. В двух спортивных школах никак не закончат ремонт, который собирались сделать еще летом. А в открытом в августе дворца спота бассейн пока так и не разрешили использовать. Разбираемся в проблеме.

Далеко не уехал

В «Кошелеве» таксист сбил ребенка в жилой зоне, а потом скрылся с места ДТП. Но вскоре его удалось задержать.

Современное искусство

Калужский уличный художник Deonis Thekko опубликовал фото своих новых работ. Граффити размещены на опорах моста через Оку в Анненках.

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