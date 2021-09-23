Пловцы Калуги остались без места для тренировок

В последнее время калужане в социальных сетях жалуются, что в бассейнах спорт школы олимпийского резерва «Юность» и СШОР «Труд» Калуги делают ремонт, который должен был проводиться летом.

- Две специализированные спортшколы по плаванию оказались не готовы к сезону, а виновны как всегда подрядчики и тендер, который кстати министерство спорта и проводило, - пишет Иван Фиафан в комментариях к одному из постов официальной группы Минспорта Калужской области. - Ремонт - это конечно хорошо, но спортсмены соскучились по воде, особенно начинающие пловцы. Жаль, что не удалось подготовить бассейны к началу учебного года.

- Мы хотим, чтобы ремонтировалось все вовремя, качественно и под контролем, а не так что просидели все лето, а осенью начали что-то делать, – подхватывает второй комментатор Мария Хмельницкая. - Ремонт должен был закончиться 1 сентября. У нас есть повод быть недовольными. У детей соревнования на носу, а они воду не видели.

В министерстве спорта немедленно отреагировали на ситуацию и дали официальный ответ.

- Проведение ремонтных работ и подготовка к их осуществлению проводится в соответствии с действующим законодательством, – говорит пресс секретарь министерства Марина Чернышева. - Сроки начала и завершения ремонтных работ сместились на лето-осень 2021 года по разным причинам. В СШОР «Труд» для ремонта вентиляции бассейна был использован проект 2010 года, который потребовал серьезных доработок. После проведения необходимых процедур договор с подрядчиком был заключен в конце лета. Встречи руководства с ним проводятся каждую неделю. Вода должна быть залита в бассейн не позднее середины октября.

- С 13.09.2021 г. в спортивной школе «Многоборец» включено отопление. Сейчас вода в бассейне прогревается, и уже 20 сентября все желающие смогут посетить бассейн в этой спорт школе.

Мы встретились с директором школы «Юность» Алексеем Демкиным и попросили прокомментировать ситуацию его.

- Бассейн не работает ввиду сложностей с проведением аукционов на ремонтные работы, - говорит Демкин. - Июньский аукцион признан несостоявшимся из-за неполного пакета документов у участников. Повторный аукцион удалось провести в начале августа, после чего подрядчик приступил к работам. Срок завершения по договору - середина октября.

Но работы в бассейнах спортшкол планируется завершить раньше назначенного срока.

- В настоящее время тренировочный процесс пловцов проводится в соответствии с расписанием, - продолжает Демкин. - В отсутствии занятий на воде спортсмены занимаются общефизической подготовкой и специальной физической подготовкой в объемах, определенных программой спортивной подготовки и федеральным стандартом по плаванию. Занятия проводятся на стадионах, в залах, в том числе и тренажерных. Для ведущих спортсменов организованы занятия в бассейне КГУ им. Циолковского.

Также Алексей Демкин добавил, что только профессиональные спортсмены, ежегодно показывающие достойные результаты, для улучшения своих навыков смогут бесплатно посещать бассейн в спортшколе «Многоборец».

По ситуации в «Труде» свои разъяснения дал директор спортшколы Роман Коптеев:

- Ведутся работы по реконструкции вентиляционной системы в бассейне спортивной школы «Труд». Подрядчику отведено на ремонт 90 дней, завершить работы планируется к середине октября. Прибыли все короба, которые будут установлены в воздуховоде. Демонтирована часть конструкций в подвале спортивной школы, на месте которых будет установлено новое оборудование. Мы ждем только одного: чтобы залить воду необходимо установить короба и завершить все «грязные» работы в бассейне.

В министерстве спорта Калужской Области отмечают, что в бассейнах Дворца спорта, который недавно открылся, сейчас проводится взятие проб на бактерии. По ее результатам экспертизы в бассейн пустят спортсменов и посетителей.

Из сказанного можно сделать вывод, что проблема возникла из-за того, что слишком долго длилась игра в тендеры и подрядчиков. Однако это задача министерства - обеспечить спортивный процесс. Учеба начинается с 1 сентября, в это же время начинается набор в спортивные секции, а значит, все объекты должны быть сданы к этому времени иначе – это провал.

Неужели нельзя было предусмотреть заранее, что с первого раза эти ремонты могут не проторговать? Почему нельзя было запустить аукцион раньше? Тогда было бы время, устранить все проблемы с необходимыми документами, еще до сезона соревнований, а не после его начала.

Но эти организационные просчеты привели к тому, что чиновники минспорта на полтора месяца оставили сотни детей без тренировок! Для перспективного спортсмена - это минус сезон, а, быть может, и крах карьеры.

Разумеется, есть так называемое сухое плавание. Специальный комплекс упражнений, который разработан для улучшения физического здоровья и улучшения выносливости спортсмена. Им занимаются и новички, и профессионалы вплоть до олимпийских чемпионов. Но не стоит забывать и о том важном факте, что соревнования все-таки происходят непосредственно в водной среде, а не на суше.