В Калуге водитель «Лады» сбил шестилетнего мальчика на улице Георгия Амелина

Как мы уже рассказывали, вечером в среду, 22 сентября, на улице Георгия Амелина в Калуге сбили ребенка. Подробности об этом происшествии сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 45-летний мужчина за рулем «Лады Веста» ехал со стороны улицы Фомушина, поворачивал налево на территорию, обозначенную знаком «Жилая зона», и сбил шестилетнего мальчика.

Врачи скорой помощи осмотрели пострадавшего ребенка на месте, госпитализация ему не понадобилась.

UPD. В УМВД по Калужской области уточнили, что виновник скрылся с места ДТП. Но за короткое время его удалось найти.

На него составили протоколы за несколько административных правонарушений. Среди них – управление автомобилем с раскраской такси, езда без страховки, покидание места ДТП, отказ от освидетельствования.