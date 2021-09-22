В Калуге водитель «Лады» сбил ребенка на улице Георгия Амелина
Около 19:40 в среду, 22 сентября, в Калуге на улице Георгия Амелина в микрорайоне «Кошелев» сбили маленького мальчика. Об аварии сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, ДТП произошло у дома №1 на пешеходном переходе.
Очевидцы сообщают, что мальчик пересекал проезжую часть по переходу, когда его сбил водитель «Лады Веста». Но официальных комментариев правоохранительных органов об обстоятельствах происшествия пока не поступало.
Жители «Кошелева» в социальных сетях сообщают, что пострадавший мальчик жив.