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В 23 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 22.09.2021 10:17 0 409
В 23 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 21 сентября, подтвердили 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 47 130, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 138 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 44 438 калужан.

Подтверждены пять новых смертей. Скончались два жителя Калуги 91 и 63 лет, 72-летний пациент из Боровского района, 83-летний житель Юхновского района, а также 84-летний человек из Кировского района. В списке жертв эпидемии теперь 673 калужанина.

На лечении остаются 2019 человек.

В 23 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в трех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 690 (-4 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 139 (-4),
  • Боровский район – 106 (-3),
  • Малоярославецкий район – 90 (-1),
  • Кировский район – 85 (-2),
  • Козельский район – 80 (-2),
  • Дзержинский район – 76 (-1),
  • Жуковский район – 69 (-1),
  • Людиновский район – 61 (-1),
  • Сухиничский район – 55 (-2),
  • Медынский район – 50 (-1),
  • Думиничский район – 49 (0),
  • Тарусский район – 44 (-1),
  • Бабынинский район – 42 (-1),
  • Юхновский район – 41 (0),
  • Ферзиковский район - 37 (-1),
  • Хвастовичский район – 36 (-1),
  • Перемышльский район – 35 (0),
  • Спас-Деменский район – 34 (-1),
  • Жиздринский район – 33 (-1),
  • Мещовский район – 32 (-1),
  • Мосальский район - 30 (-2),
  • Куйбышевский район – 29 (-2),
  • Барятинский район – 28 (-2),
  • Ульяновский район – 25 (-3),
  • Износковский район – 23 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 сентября 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 сентября 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 22.09.2021 10:17 0 409
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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