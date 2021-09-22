В 23 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области во вторник, 21 сентября, подтвердили 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 47 130, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 138 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 44 438 калужан.
Подтверждены пять новых смертей. Скончались два жителя Калуги 91 и 63 лет, 72-летний пациент из Боровского района, 83-летний житель Юхновского района, а также 84-летний человек из Кировского района. В списке жертв эпидемии теперь 673 калужанина.
На лечении остаются 2019 человек.
В 23 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в трех - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 690 (-4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 139 (-4),
- Боровский район – 106 (-3),
- Малоярославецкий район – 90 (-1),
- Кировский район – 85 (-2),
- Козельский район – 80 (-2),
- Дзержинский район – 76 (-1),
- Жуковский район – 69 (-1),
- Людиновский район – 61 (-1),
- Сухиничский район – 55 (-2),
- Медынский район – 50 (-1),
- Думиничский район – 49 (0),
- Тарусский район – 44 (-1),
- Бабынинский район – 42 (-1),
- Юхновский район – 41 (0),
- Ферзиковский район - 37 (-1),
- Хвастовичский район – 36 (-1),
- Перемышльский район – 35 (0),
- Спас-Деменский район – 34 (-1),
- Жиздринский район – 33 (-1),
- Мещовский район – 32 (-1),
- Мосальский район - 30 (-2),
- Куйбышевский район – 29 (-2),
- Барятинский район – 28 (-2),
- Ульяновский район – 25 (-3),
- Износковский район – 23 (-2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 сентября 2021 года.
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