В Калужской области пять человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили пять новых смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 673, сообщили во вторник, 21 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 103 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 47 130.

Выздоровели от коронавируса 138 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 44 438 калужан.

На лечении остаются 2019 человек.

По всей России выявлены за сутки 19 179 случаев коронавируса. За весь период - 7 313 851. Выписаны за сутки – 15 437, за весь период – 6 526 111. За последние сутки умерли 812 человек, за все время – 199 808.