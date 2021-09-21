Главные новости в Калужской области 21 сентября: смерть в больнице и холод в квартирах

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 21 сентября.

Трагический случай

Калужанина отказались положить в больницу, и он умер в тот же день. Разбираемся в проблеме.

Отопление дали не всем

Жители Калуги массово жалуются на отсутствие отопления в квартирах. К нам в редакцию прислали более 100 адресов, где батареи остаются холодными.

Дороги засолят

На улицы Калуги станут высыпать меньше песка, но больше соли. Коммунальщики объяснили причины.

Вынесен приговор

В Калужской области осудили организаторов лаборатории, у которых нашли 117 килограммов наркотиков. Москвичи устроили производство на даче в Боровском районе.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.