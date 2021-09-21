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В Калужской области осудили организаторов лаборатории, у которых нашли 117 килограммов наркотиков

Дмитрий Ивьев , Фото и видео: УФСБ по Калужской области.
Опубликовано: 21.09.2021 10:49 0 184

В Калужской области вынесли приговор двоим жителям Подмосковья, которые организовали в Боровском районе нарколабораторию. Во вторник, 21 сентября, об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Один из виновников проведет в колонии строгого режима 11 с половиной лет, второй – 12 с половиной лет.

Как установил суд, мужчины, один из которых имеет диплом химика, купили дачу в Боровском районе и переделали ее под лабораторию по производству наркотиков. Продавать запрещенные вещества они собирались в Московской и Калужской областях.

- Все работы производились в условиях строгой конспирации, общение с поставщиками и заказчиками велось с использованием современных телекоммуникационных средств с возможностью шифрования, - подчеркнули в ФСБ.

Однако виновников удалось вычислить. У них нашли 117 килограммов наркотического вещества мефедрон.

Ранее за подобное преступление в Тарусском районе более длительные сроки получили два человека.

Дмитрий Ивьев , Фото и видео: УФСБ по Калужской области.
Опубликовано: 21.09.2021 10:49 0 184
Тэги: криминал наркотики фсб
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