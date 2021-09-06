В Калужской области организаторов нарколаборатории приговорили к длительным срокам

В Калуге областной суд вынес приговор 45-летнему жителю Москвы и 27-летнему жителю Самары. Их признали виновными в производстве наркотиков, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Как выяснило следствие, москвич купил в селе Вознесенье Тарусского района нежилое помещение, в котором оборудовал лабораторию по производству синтетического наркотика мефедрон. Для помощи он позвал своего знакомого из Самары.

- Соучастники изготовили в лаборатории около 9 килограммов мефедрона, - рассказали в прокуратуре. - Произведенный наркотик не был реализован потребителям, поскольку лаборатория была обнаружена сотрудниками Управления наркоконтроля по Калужской области, злоумышленники были задержаны.

45-летнего москвича приговорили к 16 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей, его 27-летнего знакомого - к 15 годам 6 месяцам колонии со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Виновники отправятся в колонию строгого режима.