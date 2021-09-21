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В Калуге зимой на дороги будут высыпать большее количество соли

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 21.09.2021 09:18 9 504
В Калуге зимой на дороги будут высыпать большее количество соли

В Калуге зимой планируется высыпать на дороги больше соли, чем в предыдущие годы. Об этом сообщил 20 сентября на планерке в городской управе глава муниципального предприятия «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» («СМЭУ») Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В песко-соляной смеси планируется уменьшить долю песка и увеличить долю соли. На данный момент заключен контракт на поставку 31 тысячи тонн такого вещества.

- Мы в этом сезоне планируем применять песко-соляную смесь другой концентрации соли, - пояснил Васильев. - Она позволит более эффективно работать с наледью, которая образуется на проезжей части в ходе самых неблагоприятных погодных условий. Я имею в виду ледяной дождь, когда ситуация из-под контроля может выходить. Да, это требует дополнительных финансовых вложений, но это позволяет сократить количество песка на улице, чтоб потом его меньше убирать, а также повысить эффективность самой песко-соляной смеси.

По словам руководителя «СМЭУ», также для Калуги закупят 2500 тысяч тонн реагента. Это на тысячу тонн больше, чем минувшей зимой. Его будут использовать для борьбы с обледенением на дорогах.

Уборочную технику переведут на зимний режим в октябре.

Зимой в Калуге планируется использовать 140 единиц техники и 100 дорожных рабочих. При сильных снегопадах в резерве будут еще 50 человек.

Напомним, в конце прошлого года в Калуге несколько раз выпадал ледяной дождь. На одной из улиц калужанка даже каталась на коньках прямо на проезжей части.

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 21.09.2021 09:18 9 504
Тэги: авто дороги михаил васильев
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