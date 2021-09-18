В Калужской области четыре человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 661, сообщили в субботу, 18 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 99 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 46 831.

Выздоровели от коронавируса 146 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 44 093 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 20 329 случаев коронавируса. За весь период - 7 254 754. Выписаны за сутки – 16 247, за весь период – 6 485 264. За последние сутки умерли 799 человек, за все время – 197 425.