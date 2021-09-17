В 19 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в четверг, 16 сентября, подтвердили 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 46 630, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 128 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 43 806 калужан.
Подтверждены пять новых смертей. Скончались 61-летний житель Калуги, пациенты из Кировского района 50 и 65 лет, 83-летний обнинец и 75-летний житель Боровского района. В списке жертв эпидемии теперь 653 калужанина.
На лечении остается 2171 человек.
В пяти районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - осталось прежним, в 19 - снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 703 (-7 к предыдущему дню),
- Обнинск – 156 (-3),
- Боровский район – 117 (-1),
- Малоярославецкий район – 95 (-2),
- Кировский район – 88 (-1),
- Козельский район – 82 (+2),
- Дзержинский район – 77 (+2),
- Жуковский район – 72 (+2),
- Людиновский район – 65 (+1),
- Сухиничский район – 55 (-1),
- Медынский район – 53 (-1),
- Думиничский район – 50 (-1),
- Тарусский район – 49 (-1),
- Бабынинский район – 48 (-1),
- Юхновский район – 46 (-2),
- Ферзиковский район - 45 (-2),
- Хвастовичский район – 44 (-2),
- Перемышльский район – 43 (-2),
- Спас-Деменский район – 41 (-3),
- Жиздринский район – 39 (-4),
- Мещовский район – 39 (-3),
- Мосальский район - 38 (-2),
- Куйбышевский район – 36 (+1),
- Барятинский район – 33 (0),
- Ульяновский район – 30 (0),
- Износковский район – 27 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 сентября 2021 года.
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