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В 19 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.09.2021 08:52 9 724
В 19 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 16 сентября, подтвердили 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 46 630, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 128 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 43 806 калужан.

Подтверждены пять новых смертей. Скончались 61-летний житель Калуги, пациенты из Кировского района 50 и 65 лет, 83-летний обнинец и 75-летний житель Боровского района. В списке жертв эпидемии теперь 653 калужанина.

На лечении остается 2171 человек.

В пяти районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - осталось прежним, в 19 - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 703 (-7 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 156 (-3),
  • Боровский район – 117 (-1),
  • Малоярославецкий район – 95 (-2),
  • Кировский район – 88 (-1),
  • Козельский район – 82 (+2),
  • Дзержинский район – 77 (+2),
  • Жуковский район – 72 (+2),
  • Людиновский район – 65 (+1),
  • Сухиничский район – 55 (-1),
  • Медынский район – 53 (-1),
  • Думиничский район – 50 (-1),
  • Тарусский район – 49 (-1),
  • Бабынинский район – 48 (-1),
  • Юхновский район – 46 (-2),
  • Ферзиковский район - 45 (-2),
  • Хвастовичский район – 44 (-2),
  • Перемышльский район – 43 (-2),
  • Спас-Деменский район – 41 (-3),
  • Жиздринский район – 39 (-4),
  • Мещовский район – 39 (-3),
  • Мосальский район - 38 (-2),
  • Куйбышевский район – 36 (+1),
  • Барятинский район – 33 (0),
  • Ульяновский район – 30 (0),
  • Износковский район – 27 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 сентября 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 сентября 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.09.2021 08:52 9 724
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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