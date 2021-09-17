В 19 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 16 сентября, подтвердили 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 46 630, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 128 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 43 806 калужан.

Подтверждены пять новых смертей. Скончались 61-летний житель Калуги, пациенты из Кировского района 50 и 65 лет, 83-летний обнинец и 75-летний житель Боровского района. В списке жертв эпидемии теперь 653 калужанина.

На лечении остается 2171 человек.

В пяти районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - осталось прежним, в 19 - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 703 (-7 к предыдущему дню),

Обнинск – 156 (-3),

Боровский район – 117 (-1),

Малоярославецкий район – 95 (-2),

Кировский район – 88 (-1),

Козельский район – 82 (+2),

Дзержинский район – 77 (+2),

Жуковский район – 72 (+2),

Людиновский район – 65 (+1),

Сухиничский район – 55 (-1),

Медынский район – 53 (-1),

Думиничский район – 50 (-1),

Тарусский район – 49 (-1),

Бабынинский район – 48 (-1),

Юхновский район – 46 (-2),

Ферзиковский район - 45 (-2),

Хвастовичский район – 44 (-2),

Перемышльский район – 43 (-2),

Спас-Деменский район – 41 (-3),

Жиздринский район – 39 (-4),

Мещовский район – 39 (-3),

Мосальский район - 38 (-2),

Куйбышевский район – 36 (+1),

Барятинский район – 33 (0),

Ульяновский район – 30 (0),

Износковский район – 27 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 сентября 2021 года.

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