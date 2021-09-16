В Калужской области пять человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 653, сообщили в четверг, 16 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлен 101 новый случай заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 46 630.

Выздоровели от коронавируса 128 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 43 806 калужан.

Лечится продолжает 2171 житель Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 19 594 случая коронавируса. За весь период - 7 214 520. Выписаны за сутки – 17 326, за весь период – 6 452 398. За последние сутки умерли 794 человека, за все время – 195 835.

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