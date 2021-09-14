В Калужской области установили отреставрированный памятник «Воин-освободитель»

Памятник «Воину-освободителю», посвященный учителям и ученикам Кондровской средней школы №1, погибшим в годы Великой Отечественной войны, установлен у входа в школу. В понедельник, 13 сентября, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, побывавший в Дзержинском районе.

- В прошлом году, когда сносили старое здание школы, люди переживали за судьбу монумента. Лично приезжал на место, общались с жителями, разбирались в ситуации, - пояснил Шапша. - Памятник очень бережно отреставрировали. И при благоустройстве территории вокруг нового здания школы его установили у входа, теперь монумент хорошо виден и с улицы.

Сейчас строительство новой школы на 1000 мест в Кондрово завершается, идут отделочные работы.

- Уже сейчас видно, как здесь просторно и уютно, - подчеркнул губернатор. - В школе будут созданы все условия, чтобы дети получали качественное образование. Оборудованные по современным стандартам классы, 2 спортзала, большой актовый зал, информационно-библиотечный центр. Уже в январе 2022 года здесь начнутся занятия.

Напомним, о том, что памятник могут снести из-за строительства школы, краеведы сообщали в начале 2020 года.