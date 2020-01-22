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Краеведы бьют тревогу: в Кондрово снесут памятник воину-освободителю

Дмитрий Ивьев , Фото: «ВКонтакте».
Опубликовано: 22.01.2020 15:01 4 770
Краеведы бьют тревогу: в Кондрово снесут памятник воину-освободителю

В социальных сетях появилась информация о том, что памятник «Воин-освободитель» в Кондрово решили снести.

- В 75-ю годовщину Великой Победы памятник «Воин-освободитель», павшим в боях ученикам и учителям школы №1 г. Кондрово, намерены снести, - сообщает заместитель председателя совета Калужского областного отделения «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Анна АЛЕШНИКОВА.

Информацию нам прокомментировала директор школы Надежда МАЛЬВОВА. Она рассказала, что уже в этом году на месте, где сейчас стоит памятник, начнётся строительство новой школы, рассчитанной на тысячу школьников. Сейчас ребята занимаются в две смены.

- Его на время уберут, может быть, к начальной школе поставят. А потом он будет стоять около новой школы, - сказала Мальвова.

Общество охраны памятников считает, что переносить монумент нельзя.

- Этот памятник нельзя временно убрать, так как он старый и хрупкий. Жители просили его признать объектом культурного наследия, им отказали, - рассказала Анна Алешникова.

- Никто его ещё не обследовал. Говорить о том, хрупкий он или нет - нельзя. Это только домыслы. На вид он, вроде, нормальный памятник, стоит. Нам надо сохранить этот памятник. Это история школы. В плане это есть, - сказала директор.

Но не все в Кондрово настроены столь оптимистично.

- Памятник устанавливали в 1966 году, - рассказала нам местная жительница. - В последний раз его реставрировали лет 10 назад. Какая-либо документация на него не сохранилась. Никаких экспертиз, осмотра памятника не проводилось. Кто знает, из чего и как он сделан. Ни в одном реестре данный памятник не числится. Если его не существует, кто будет беспокоиться о том, чтобы его сохранить? Чтобы его аккуратно сняли, у памятника должен быть статус. А если его снимут и он разрушится?

Жители обращались к местным властям, общество охраны памятников написало обращение к губернатору Калужской области Анатолию Артамонову.

Администрация Кондрово комментарии по этому вопросу нам дать не смогла.

Наша справка:

Памятник «Воин-освободитель» установлен на территории Кондровской общеобразовательной школы №1 в 1966 году. На фасаде постамента указан список имен учителей и учеников школы, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Дмитрий Ивьев , Фото: «ВКонтакте».
Опубликовано: 22.01.2020 15:01 4 770
Тэги: общество
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