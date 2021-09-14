В Калужской области найдены живыми две пропавшие женщины
В Калужской области удалось найти живыми двух женщин, о поисках которых мы рассказывали на прошлой неделе. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
В Козельском районе в лесу 11 сентября пропала 62-летняя женщина. Ее искали двое суток.
А в Обнинске нашли 71-летнюю женщину, о которой ничего не было известно с 7 сентября.
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