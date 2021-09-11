В Калужской области 62-летняя женщина пропала в лесу

В субботу, 11 сентября, в деревне Кричина Козельского района пропала 62-летняя Валентина КАРАЩУК. Около 16:00 женщина ушла в лес и не вернулась, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Волонтеры выехали на место происшествия. Начало поисков запланировано на 23:10.

Связаться с координаторами можно по телефонам 89605157987, 89641413253 или 89206117115.

Приметы пропавшей женщины:

Рост: 162 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: карие.

Волосы: светлые (платина).

Была одета: коричневая куртка, желтые легинсы, разноцветные резиновые сапоги, белый платок.

Если у вас есть какая-либо информация, звоните по телефонам 112 или 88007005452.