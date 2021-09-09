В Обнинске пропала 71-летняя женщина

В Обнинске пропала 71-летняя Зинаида ЛАТЫНИНА (Луженкова). В четверг, 9 сентября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз пенсионерку видели 7 сентября.

Пока нет информации, где она может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:

Рост: 165 см.

Телосложение: полное.

Цвет глаз: голубые.

Волосы: светло-русые, короткая стрижка, прямые.

Была одета: красная куртка, черная юбка, черные туфли.

С собой: темно-бордовая сумка.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.