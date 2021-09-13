В Калуге прощание с депутатом Александром Одиночниковым пройдет на площади Победы

В понедельник, 13 сентября, в сквере Воинов-интернационалистов на площади Победы в Калуге состоится прощание с депутатом городской Думы Александром Одиночниковым. Траурный митинг начнется в 12:00 у памятника «Журавли», который был открыт в 2013 году по инициативе Одиночникова, рассказали нам в гордуме.

Как мы уже сообщали, депутат скончался 10 сентября после продолжительной болезни на 64 году жизни.

Отпевание пройдет в понедельник в 13:00 в храме на кладбище в Литвиново. Там же пройдут и похороны – на участке №38.