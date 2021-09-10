После тяжелой болезни на 64 году жизни скончался депутат Городской Думы Калуги Александр Одиночников. В пятницу, 10 сентября, об этом сообщила пресс-служба Городской Думы.

Александр Владимирович был депутатом Городской Думы пяти созывов, с 2004 по 2010 гг. занимал пост заместителя председателя Городской Думы, на протяжении десяти лет возглавлял комитет по правовому обеспечению местного самоуправления.

Всю свою жизнь он посвятил служению Родине, 28 лет отдал армейской службе. С 1979 по 1981 год в должности командира мотострелкового взвода, а затем роты участвовал в боевых действиях в Республике Афганистан. Был ранен, награжден орденом Красной Звезды.

В дальнейшем служил в Кантемировской танковой дивизии, Дальневосточном военном округе в должностях начальника штаба, командира мотострелкового батальона, начальника штаба отдельной мотострелковой бригады, ушел в запас в звании полковника.

В 2002 – 2005 гг. Александр Владимирович возглавлял Калужское городское отделение партии «Единая Россия», активно участвовал в деятельности ветеранской организации «Боевое братство», на протяжении восьми лет возглавлял совет областного отделения организации.

За большой вклад в работу с ветеранами и военно-патриотическое воспитание молодежи награжден орденом «Дружба», медалями «За особые заслуги перед Калужской областью» 2-й и 3-й степени.

- Выражаем глубокие искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича. Светлая память об этом замечательном человеке будет жить в наших сердцах, - говорится в сообщении, подписанном депутатами и сотрудниками аппарата Городской Думы города Калуги.