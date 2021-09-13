Владислав Шапша наградил авиаполк Шайковки медалью Калужской области

В воскресенье, 12 сентября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША с рабочей поездкой посетил Кировский район. Глава региона встретился с командиром войсковой части 33310 Олегом Тимошиным и наградил авиаполк Шайковки медалью Калужской области.

Часть наградили медалью Калужской области III степени «За особые заслуги перед Калужской областью».

- Мы гордимся, что военная часть размещается на территории Калужской области и что вы с честью несете высокое звание воинов, - подчеркнул Владислав Шапша.

Он также встретился с вдовой и сыном погибшего 23 марта 2021 года летчика Дениса Султанова. Напомним, в тот день трое летчиков погибли в Шайковке при срабатывании катапульты у самолета, который стоял на земле.