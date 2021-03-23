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В Калужской области три человека погибли при срабатывании катапульт военного самолета

Дмитрий Ивьев , Фото: министерство обороны РФ.
Опубликовано: 23.03.2021 14:05 9 13302
В Калужской области три человека погибли при срабатывании катапульт военного самолета

Днем во вторник, 23 марта, на военном аэродроме Шайковка в Кировском районе Калужской области погибли трое военных. Это ЧП произошло в результате инцидента с бомбардировщиком Ту-22М3. Информацию подтвердили в министерстве обороны России.

Агентство ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что трое военных из экипажа самолета погибли в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей Ту-22М3. Всего на борту находилось четыре человека, один из них выжил.

Среди жителей Кировского района нет жертв, уточнили в единой дежурной диспетчерской службе.

В правительстве Калужской области заявили, что ранее появившаяся информация о крушении самолета не соответствует действительности.

- Аэродром находится в ведении министерства обороны РФ, - подчеркнули в правительстве.

В свою очередь агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что погибли командир полка и двое его подчиненных. Собеседник агентства не уточнил имен и званий погибших. Сработала так называемая командирская катапульта - когда одной кнопкой катапультируется весь экипаж, добавил источник.

Телеграм-канал LIFE-SHOT опубликовал список погибших в Шайковке:

  • командир полка Белослюдцев;
  • майор Султанов;
  • инструктор по летной подготовке из Рязани Подсобляев.

Аэродром Шайковка находится вблизи одноименной железнодорожной станции в Кировском районе, в 170 километрах от Калуги. Там базируются подразделения в/ч №33310. На авиабазе дислоцированы самолеты Ту-22М3 52-го гвардейского тяжелобомбардировочного авиаполка.

Ту-22М3 - советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Носитель ядерного оружия. Самолеты этого типа в эксплуатации с 1974 года. Последний из экземпляров был передан в войска в 1993 году, но сейчас они проходят модернизацию.

20 марта министерство обороны сообщало о проведении в Шайковке летно-тактических учений эскадрильи самолетов Ту-22М3.

UPD. Позже в правительстве Калужской области назвали причины инцидента с военным самолетом в Шайковке:

- По предварительной информации, причиной происшествия стало нештатное срабатывание системы катапультирования, в результате которого погибли трое военнослужащих. Выражаем свои соболезнования родственникам погибших.

UPD2. Официальный комментарий разместило и министерство обороны России:

- В ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью.

На аэродром направлена комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России для проведения технического обследования самолета и выяснения причин инцидента.

UPD3. Бывший губернатор Калужской области, а ныне председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий АРТАМОНОВ выразил глубокие соболезнования родным и близким членов экипажа сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3, погибших в результате ЧП на аэродроме Шайковка Калужской области:

- Из жизни ушли смелые, сильные и мужественные военнослужащие, профессионалы военного дела. Это тяжелая утрата для всех нас.

Дмитрий Ивьев , Фото: министерство обороны РФ.
Опубликовано: 23.03.2021 14:05 9 13302
Тэги: происшествие армия
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