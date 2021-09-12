Во всех 26 районах Калужской области за сутки вновь снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в субботу, 11 сентября, подтвердили 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 46 131, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 185 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 43 177 калужан.
Подтверждены две новые смерти. Скончались 87-летний житель Калуги и 69-летний пациент из Кировского района. В списке жертв эпидемии теперь 631 калужанин.
На лечении остаются 2323 человека.
Во всех 26 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 711 (-4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 176 (-4),
- Боровский район – 127 (-3),
- Малоярославецкий район – 102 (-3),
- Кировский район – 87 (-4),
- Козельский район – 85 (-4),
- Дзержинский район – 82 (-3),
- Жуковский район – 70 (-2),
- Людиновский район – 66 (-3),
- Сухиничский район – 63 (-3),
- Медынский район – 61 (-3),
- Думиничский район – 59 (-3),
- Тарусский район – 58 (-2),
- Бабынинский район – 57 (-2),
- Юхновский район – 53 (-4),
- Ферзиковский район - 52 (-2),
- Хвастовичский район – 50 (-3),
- Перемышльский район – 47 (-3),
- Спас-Деменский район – 46 (-4),
- Жиздринский район – 45 (-2),
- Мещовский район – 42 (-3),
- Мосальский район - 39 (-4),
- Куйбышевский район – 38 (-4),
- Барятинский район – 37 (-4),
- Ульяновский район – 36 (-4),
- Износковский район – 34 (-4).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 сентября 2021 года.
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