Во всех 26 районах Калужской области за сутки вновь снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в субботу, 11 сентября, подтвердили 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 46 131, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 185 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 43 177 калужан.

Подтверждены две новые смерти. Скончались 87-летний житель Калуги и 69-летний пациент из Кировского района. В списке жертв эпидемии теперь 631 калужанин.

На лечении остаются 2323 человека.

Во всех 26 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 711 (-4 к предыдущему дню),

Обнинск – 176 (-4),

Боровский район – 127 (-3),

Малоярославецкий район – 102 (-3),

Кировский район – 87 (-4),

Козельский район – 85 (-4),

Дзержинский район – 82 (-3),

Жуковский район – 70 (-2),

Людиновский район – 66 (-3),

Сухиничский район – 63 (-3),

Медынский район – 61 (-3),

Думиничский район – 59 (-3),

Тарусский район – 58 (-2),

Бабынинский район – 57 (-2),

Юхновский район – 53 (-4),

Ферзиковский район - 52 (-2),

Хвастовичский район – 50 (-3),

Перемышльский район – 47 (-3),

Спас-Деменский район – 46 (-4),

Жиздринский район – 45 (-2),

Мещовский район – 42 (-3),

Мосальский район - 39 (-4),

Куйбышевский район – 38 (-4),

Барятинский район – 37 (-4),

Ульяновский район – 36 (-4),

Износковский район – 34 (-4).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 сентября 2021 года.

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