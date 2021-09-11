В Калужской области два человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили две новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 631, сообщили в субботу, 11 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 103 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 46 131.

Выздоровели от коронавируса 185 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 43 177 калужан.

Лечится продолжают 2323 жителя Калужской области.

По всей России выявлен за сутки 18 891 случай коронавируса. За весь период - 7 121 516. Выписаны за сутки – 17 888, за весь период – 6 375 160. За последние сутки умерли 796 человек, за все время – 191 961.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.