Во всех 26 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в среду, 8 сентября, подтвердили 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 45 829, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 172 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 42 642 калужанина.
Подтверждены четыре новые смерти. Скончались житель Калуги 76 лет, пациент из Бабынинского района 79 лет, 84-летний обнинец и 75-летний житель Боровского района. В списке жертв эпидемии теперь 621 калужанин.
На лечении остаются 2566 человек.
Во всех 26 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 726 (-5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 191 (-5),
- Боровский район – 137 (-5),
- Малоярославецкий район – 113 (-6),
- Кировский район – 97 (-3),
- Козельский район – 93 (-3),
- Дзержинский район – 90 (-3),
- Жуковский район – 79 (-3),
- Людиновский район – 78 (-2),
- Сухиничский район – 76 (-2),
- Медынский район – 71 (-2),
- Думиничский район – 68 (-3),
- Тарусский район – 66 (-2),
- Бабынинский район – 65 (-1),
- Юхновский район – 63 (-1),
- Ферзиковский район - 61 (-2),
- Хвастовичский район – 60 (-2),
- Перемышльский район – 55 (-2),
- Спас-Деменский район – 53 (-3),
- Жиздринский район – 51 (-2),
- Мещовский район – 49 (-3),
- Мосальский район - 47 (-3),
- Куйбышевский район – 46 (-3),
- Барятинский район – 45 (-2),
- Ульяновский район – 44 (-2),
- Износковский район – 42 (-2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 сентября 2021 года.
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