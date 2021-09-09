Во всех 26 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 8 сентября, подтвердили 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 45 829, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 172 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 42 642 калужанина.

Подтверждены четыре новые смерти. Скончались житель Калуги 76 лет, пациент из Бабынинского района 79 лет, 84-летний обнинец и 75-летний житель Боровского района. В списке жертв эпидемии теперь 621 калужанин.

На лечении остаются 2566 человек.

Во всех 26 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 726 (-5 к предыдущему дню),

Обнинск – 191 (-5),

Боровский район – 137 (-5),

Малоярославецкий район – 113 (-6),

Кировский район – 97 (-3),

Козельский район – 93 (-3),

Дзержинский район – 90 (-3),

Жуковский район – 79 (-3),

Людиновский район – 78 (-2),

Сухиничский район – 76 (-2),

Медынский район – 71 (-2),

Думиничский район – 68 (-3),

Тарусский район – 66 (-2),

Бабынинский район – 65 (-1),

Юхновский район – 63 (-1),

Ферзиковский район - 61 (-2),

Хвастовичский район – 60 (-2),

Перемышльский район – 55 (-2),

Спас-Деменский район – 53 (-3),

Жиздринский район – 51 (-2),

Мещовский район – 49 (-3),

Мосальский район - 47 (-3),

Куйбышевский район – 46 (-3),

Барятинский район – 45 (-2),

Ульяновский район – 44 (-2),

Износковский район – 42 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 сентября 2021 года.

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