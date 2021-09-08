В Калужской области четыре человека умерли от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 620, сообщили в среду, 8 сентября, в федеральном оперативном штабе.
Выявлены 104 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 45 829.
Выздоровели от коронавируса 172 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 42 642 калужанина.
Лечится продолжают 2566 жителей Калужской области.
По всей России выявлены за сутки 18 024 случая коронавируса. За весь период - 7 065 904. Выписаны за сутки – 18 262, за весь период – 6 320 512. За последние сутки умерли 797 человек, за все время – 189 582.
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