Главные новости в Калужской области 7 сентября: запись к стоматологу и новый мурал

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 7 сентября.

Не хватает 40%

На днях мы рассказывали о проблеме с доступом к бесплатным детским стоматологам в Калуге. На эту публикацию отреагировал министр здравоохранения региона Константин Пархоменко. Он дал врачам месяц, чтобы решить проблему. На данный момент в стоматологии не хватает 40% специалистов.

Новый госпиталь

Новый госпиталь для больных коронавирусом на Грабцевском шоссе в Калуге, который ранее планировалось сдать летом, теперь обещают достроить осенью. На оборудование запланировано потратить 144 миллиона рублей.

Улицу Герцена украсили

Еще один мурал к 650-летию появился в Калуге. На этот раз – на улице Герцена.

Сияние – по расписанию

Яркая подсветка Дворца спорта в Калуге все-таки будет работать, но по расписанию. Ее будут выключать поздно вечером, чтобы жители соседних домов могли поспать.

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