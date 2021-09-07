Калужский министр здравоохранения поручил за месяц решить проблему с записью к детским стоматологам

На прошлой неделе мы подробно рассказывали о проблеме с записью в бесплатную детскую стоматологию в Калуге. Горожане жалуются, что иногда не могут попасть к врачу месяцами. В понедельник, 6 сентября, на статью отреагировал министр здравоохранения Калужской области Константин ПАРХОМЕНКО. Он посетил стоматологию и пообщался с сотрудниками.

- В последнее время жители часто обращались по поводу недоступности записи на портале регистратура40.рф или невозможности записать ребенка к врачу в регистратуре в самой стоматологии, - отметил министр. - Проверил регистратуру, пообщался с сотрудниками, посмотрел, как происходит запись к специалистам, как через единый номер регистратуры и «Госуслуги», так и через регистратуру стоматологии. В случае отсутствия талона, действительно, сотрудник регистратуры записывают пациента в лист ожидания, формируется очередь - и если освобождается время, то пациента обязательно приглашают на прием.

Проблему с записью Пархоменко объяснил дефицитом врачей.

- К сожалению, дефицит специалистов является одной из основных проблем, - заявил министр. - Кадровая обеспеченность больницы составляет 60% от необходимой загруженности. Для нас сейчас крайне важно решить проблему с записью к врачам, рассмотреть все возможные варианты по привлечению новых молодых специалистов. У нас в регионе хорошо работают социальные меры поддержки, поэтому вопрос с привлечением новых сотрудников решить можно в короткие сроки.

Стоматологическая помощь должна оказываться качественно и своевременно всем детям нашего региона. Поставил руководству поликлиники задачу - в течение месяца решить вопрос с записью к детским стоматологам.