Зубная фея в печали, или почему в Калуге детям нереально сложно попасть к бесплатному стоматологу

На днях в нашу редакцию обратилась читательница с жалобой на детскую стоматологию Калуги.

- С июня месяца я пытаюсь записаться, - рассказывает наша читательница Елена. - На госуслугах это делать бесполезно, несколько раз в 7 утра просыпалась, потому что они сказали, будто в то время выкладываются талоны на день, но ничего уже не было.

Потом в конце июля я снова позвонила в стоматологию, а мне ответили все то же самое: «Записывайтесь через госуслуги», но записаться через них невозможно, талонов нет!

Где-то в конце июля или начале августа, я отстояла очередь в регистратуру, но получить заветный талончик так и не смогла. И весь месяц безуспешно пыталась это сделать. Только первого сентября в 12:00 улыбнулась удача.

Позвонила, а мне говорят, есть окно на 13:00. Всего час на сборы! Пришлось срочно менять все планы. Причем, попали мы в итоге не к тому врачу, к которому хотела. К моему специалисту мне сказали: «Забудьте, он нескоро свободен будет». То есть почти три месяца не могла вылечить зубы своему ребенку! У него за это время кариес развился.

Шквал

Оказалось, эта проблема типична для Калуги. В пятницу, 3 сентября, несколько жалоб появилось в комментариях на странице «ВКонтакте» губернатора Владислава Шапши.

- Здравствуйте, - пишет калужанка Елена КОЛТАКОВА. - Вопрос в Министерство здравоохранения. Сегодня пыталась записать ребенка в стоматологию на Вилонова. Сайт Регистратура 40 не открывался на момент записи. По телефону я была вторая в очереди!!!! Не десятая, а вторая. И я ожидала по телефону ответ регистратуры Детской стоматологии более 20 минут. Прогнозируемое время ожидания составляет 18 минут, говорил мне голос автоответчика. И, конечно, благодарил за терпение! И каждую минуту время ожидания увеличивалось на минуту! Когда закончатся эти муки при записи ребенка в детскую стоматологию на Вилонова? Обычно время к детскому стоматологу разлетается за две (!) минуты, не больше при записи на портале Регистратуры40 города Калуга. А дозвониться до стоматологии для записи вообще не реально. Они не берут трубки! А когда ты дозваниваешься через полчаса - уже записи нет!

- Ужасное обслуживание. Нам необходимо пройти стоматолога по бегунку, ребенку 2 года, - рассказывает губернатору о проблемах детской стоматологии еще одна калужанка Наталья. - Звонили для записи в регистратуру в середине августа, ответили - ещё нет расписания на август. Это как вообще? Перезвонили им на следующей неделе - опять нет расписания, опять звонок через неделю - ответили, что будут принимать на Вилонова в будние дни с 9-12 по живой очереди. Приехали, нам сказали, что не принимают, и они так не говорили. Наверное, провалы в памяти у сотрудников регистратуры... Указали на расписание, что стоматолог у них принимает всего 3 дня в месяц. Ужас, позор, детская городская поликлиника - и нет врачей детских...

Истоки проблемы

- Основная проблема в том, что сейчас дети вернулись из лагерей, с отдыха и число обращений за плановой медицинской помощью выросло, - комментирует нам ситуацию замминистра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ. - В июле и августе детки отдыхали и не было большого количества обращений. Сейчас, с началом учебного года, родители начали массово обращаться для проведения плановых лечебных процедур детям и в связи с этим и возникают очереди.

Так же, при отсутствии свободной записи регистратор обязательно запишет ваши данные в журнал ожидания и перезвонит вам для подтверждения записи на прием, - говорит Соваков.

Однако, как выяснилось после беседы с главным врачом стоматологии Михаилом ПРОХИНЫМ, проблема гораздо глубже, чем кажется изначально.

- У нас сейчас нехватка молодых специалистов, смена поколений идет, - говорит Михаил Прохин. - Зубные врачи уже в возрасте, а молодые специалисты к нам не приходят. В детской стоматологии никто работать не хочет. На сегодняшний день порядка 80 человек у нас нехватка врачей. И в районах области проблемы, в двух-трех районах области у нас вообще отсутствуют детские стоматологи.

Всё еще хуже

Эти слова Михаила Николаевича подтверждает и мой личный опыт, полученный в ходе обучения в вузе и общения со студентами, преподавателями, осваивающими врачебные профессии.

Оказывается, такой специальности, как «Стоматология» именно в Калуге и Калужской области нет. Есть направление «Лечебное дело», но это не подразумевает под собой конкретную врачебную деятельность. Это означает, что студенты учат до определенного курса абсолютно все строение человека, с ног до головы, а потом уже приходят на практику в больницу, где выбирают специализацию.

Решением нехватки специалистов, может помочь снижение баллов по ЕГЭ на данную специализацию. Чем меньше баллов нужно будет для поступления и чем больше будет количество бюджетных мест, тем больше специалистов мы получим на выходе. Благодаря этим действиям, увеличится и количество молодых специалистов в детских поликлиниках.

А на данный момент времени, что делать простым гражданам, у которых несколько детей? Увы, но единственный вариант - обращаться в платную стоматологию и тратить кучу денег. А если таковых нет, что тогда?

Ответа на этот вопрос у нас, увы, нет.

Однако очевидно, что проблему нужно решать, как можно скорее. Ведь с каждым годом в Калуге и области рождаются все больше и больше детей, а вот детских стоматологов больше не становится.