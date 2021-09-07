В Калуге новый госпиталь для больных коронавирусом достроят осенью

В Калуге введение в эксплуатацию нового госпиталя для больных коронавирусом на Грабцевском шоссе запланировано на осень 2021 года. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщил министр здравоохранения Калужской области Константин ПАРХОМЕНКО.

- Посетил с рабочим визитом стройку на территории Калужской областной инфекционной больницы, где ведутся заключительные строительные работы ковидного госпиталя, а также по благоустройству прилегающей территории, - отметил министр. - Ковидный госпиталь будет включать лечебные корпуса, реанимацию, операционный блок, кислородную станцию, помещения «чистой зоны» для персонала, станцию дезинфекции, пропускной пункт. Это единый комплекс, состоящий из нескольких зданий, соединенных переходами. Он будет входить в структуру Калужской областной инфекционной больницы.

На приобретение первоочередного оборудования выделено из бюджета 144 миллиона рублей.

- Все мы видим, что ситуация с коронавирусом быстро вряд ли закончится, - заявил Пархоменко. - Решение о строительстве было принято своевременно. И для нас сейчас очень важно, чтобы госпиталь был готов в установленный срок. Введение в эксплуатацию covid-госпиталя запланировано осенью 2021 года с учетом поставки оборудования и его пусконаладки.