Во всех 26 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 6 сентября, подтвердили 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 45 621, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 149 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 42 307 калужан.

Подтверждены три новые смерти. Скончались житель Калуги 66 лет и два пациента из Обнинска - 80 и 67 лет. В списке жертв эпидемии теперь 612 калужан.

На лечении остаются 2702 человека.

Министерство здравоохранения не опубликовало подробную статистику по районам за 5 сентября, поэтому приводим сравнение между данными за 4 и 6 сентября. Во всех 26 районах Калужской области за двое суток количество пациентов с коронавирусом снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 734 (-9 к предыдущему дню),

Обнинск – 201 (-8),

Боровский район – 145 (-5),

Малоярославецкий район – 121 (-6),

Кировский район – 103 (-6),

Козельский район – 99 (-6),

Дзержинский район – 96 (-6),

Жуковский район – 85 (-3),

Людиновский район – 83 (-3),

Сухиничский район – 81 (-3),

Медынский район – 74 (-4),

Думиничский район – 73 (-3),

Тарусский район – 70 (-4),

Бабынинский район – 69 (-1),

Юхновский район – 67 (-5),

Ферзиковский район - 65 (-3),

Хвастовичский район – 64 (-3),

Перемышльский район – 59 (-5),

Спас-Деменский район – 57 (-3),

Жиздринский район – 55 (-4),

Мещовский район – 54 (-3),

Мосальский район - 52 (-4),

Куйбышевский район – 51 (-3),

Барятинский район – 50 (-3),

Ульяновский район – 49 (-2),

Износковский район – 45 (-4).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 6 сентября 2021 года.

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