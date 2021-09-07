Во всех 26 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 6 сентября, подтвердили 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 45 621, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 149 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 42 307 калужан.
Подтверждены три новые смерти. Скончались житель Калуги 66 лет и два пациента из Обнинска - 80 и 67 лет. В списке жертв эпидемии теперь 612 калужан.
На лечении остаются 2702 человека.
Министерство здравоохранения не опубликовало подробную статистику по районам за 5 сентября, поэтому приводим сравнение между данными за 4 и 6 сентября. Во всех 26 районах Калужской области за двое суток количество пациентов с коронавирусом снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 734 (-9 к предыдущему дню),
- Обнинск – 201 (-8),
- Боровский район – 145 (-5),
- Малоярославецкий район – 121 (-6),
- Кировский район – 103 (-6),
- Козельский район – 99 (-6),
- Дзержинский район – 96 (-6),
- Жуковский район – 85 (-3),
- Людиновский район – 83 (-3),
- Сухиничский район – 81 (-3),
- Медынский район – 74 (-4),
- Думиничский район – 73 (-3),
- Тарусский район – 70 (-4),
- Бабынинский район – 69 (-1),
- Юхновский район – 67 (-5),
- Ферзиковский район - 65 (-3),
- Хвастовичский район – 64 (-3),
- Перемышльский район – 59 (-5),
- Спас-Деменский район – 57 (-3),
- Жиздринский район – 55 (-4),
- Мещовский район – 54 (-3),
- Мосальский район - 52 (-4),
- Куйбышевский район – 51 (-3),
- Барятинский район – 50 (-3),
- Ульяновский район – 49 (-2),
- Износковский район – 45 (-4).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 6 сентября 2021 года.
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