В Калужской области снова умерли четыре человека от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новых смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 609, сообщили в воскресенье, 5 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 100 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 45 519.

Выздоровели от коронавируса 155 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 42 158 калужан.

По всей России выявлены за сутки 18 645 случаев коронавируса. За весь период - 7 012 599. Выписаны за сутки – 15 256, за весь период – 6 270 731. За последние сутки умерли 793 человека, за все время – 187 200.