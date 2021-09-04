В Калужской области пять человек скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили пять новых смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 605, сообщили в субботу, 4 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 108 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 45 419.

Выздоровели от коронавируса 179 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 42 003 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 18 780 случаев коронавируса. За весь период - 6 993 954. Выписаны за сутки – 18 737, за весь период – 6 255 475. За последние сутки умерли 796 человек, за все время – 186 407.