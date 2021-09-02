В 23 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в среду, 1 сентября, подтвердили 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 45 096, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 143 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 41 501 калужанин.
Подтверждены три новые смерти. Все умершие - из Калуги. Им было 73, 71 и 65 лет. В списке жертв эпидемии теперь 593 калужанина.
На лечении остаются 3002 человека.
В 23 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в трех - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 767 (-2 к предыдущему дню),
- Обнинск – 219 (-4),
- Боровский район – 161 (-2),
- Малоярославецкий район – 137 (-2),
- Кировский район – 113 (-2),
- Козельский район – 112 (-2),
- Дзержинский район – 109 (-2),
- Жуковский район – 94 (-1),
- Людиновский район – 92 (-2),
- Сухиничский район – 91 (-2),
- Медынский район – 90 (-1),
- Думиничский район – 86 (0),
- Тарусский район – 82 (0),
- Юхновский район – 76 (-2),
- Бабынинский район – 74 (-1),
- Ферзиковский район - 73 (0),
- Хвастовичский район – 71 (-1),
- Перемышльский район – 70 (-1),
- Спас-Деменский район – 68 (-1),
- Жиздринский район – 65 (-1),
- Мещовский район – 63 (-2),
- Мосальский район - 62 (-1),
- Куйбышевский район – 60 (-2),
- Барятинский район – 59 (-1),
- Ульяновский район – 55 (-2),
- Износковский район – 53 (-2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 1 сентября 2021 года.
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