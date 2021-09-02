В 23 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в среду, 1 сентября, подтвердили 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 45 096, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 143 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 41 501 калужанин.

Подтверждены три новые смерти. Все умершие - из Калуги. Им было 73, 71 и 65 лет. В списке жертв эпидемии теперь 593 калужанина.

На лечении остаются 3002 человека.

В 23 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в трех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 767 (-2 к предыдущему дню),

Обнинск – 219 (-4),

Боровский район – 161 (-2),

Малоярославецкий район – 137 (-2),

Кировский район – 113 (-2),

Козельский район – 112 (-2),

Дзержинский район – 109 (-2),

Жуковский район – 94 (-1),

Людиновский район – 92 (-2),

Сухиничский район – 91 (-2),

Медынский район – 90 (-1),

Думиничский район – 86 (0),

Тарусский район – 82 (0),

Юхновский район – 76 (-2),

Бабынинский район – 74 (-1),

Ферзиковский район - 73 (0),

Хвастовичский район – 71 (-1),

Перемышльский район – 70 (-1),

Спас-Деменский район – 68 (-1),

Жиздринский район – 65 (-1),

Мещовский район – 63 (-2),

Мосальский район - 62 (-1),

Куйбышевский район – 60 (-2),

Барятинский район – 59 (-1),

Ульяновский район – 55 (-2),

Износковский район – 53 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 1 сентября 2021 года.

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