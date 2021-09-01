Три жителя Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили три новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 593, сообщили в среду, 1 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 107 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 45 096.

Выздоровели от коронавируса 143 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 41 501 калужанин.

На лечении остается 3002 человека.

Привиты, по последним опубликованным официальным данным, 280 тысяч калужан.

По всей России выявлены за сутки 18 368 случаев коронавируса. За весь период - 6 937 333. Выписаны за сутки – 18 325, за весь период – 6 199 379. За последние сутки умерли 790 человек, за все время – 184 014.

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