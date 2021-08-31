В 18 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 30 августа, подтвердили 114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 44 880, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 129 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 41 225 калужан.

Подтверждены четыре новые смерти. Все умершие - из Калуги. Им было 74, 72, 49 и 65 лет. В списке жертв эпидемии теперь 586 калужан.

На лечении остаются 3069 человек.

В пяти районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в 18 - снизилось, в трех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 765 (+2 к предыдущему дню),

Обнинск – 223 (-2),

Боровский район – 167 (-2),

Малоярославецкий район – 141 (+1),

Кировский район – 119 (-2),

Козельский район – 116 (-1),

Дзержинский район – 112 (+1),

Жуковский район – 98 (+1),

Людиновский район – 96 (0),

Сухиничский район – 94 (-1),

Медынский район – 92 (-1),

Думиничский район – 88 (+1),

Тарусский район – 83 (-1),

Юхновский район – 77 (-1),

Бабынинский район – 74 (-2),

Ферзиковский район - 74 (-1),

Хвастовичский район – 73 (-1),

Перемышльский район – 72 (-1),

Спас-Деменский район – 70 (0),

Жиздринский район – 67 (-1),

Мещовский район – 66 (0),

Мосальский район - 64 (-1),

Куйбышевский район – 63 (-1),

Барятинский район – 61 (-2),

Ульяновский район – 58 (-2),

Износковский район – 56 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 30 августа 2021 года.

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