В 18 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 30 августа, подтвердили 114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 44 880, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 129 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 41 225 калужан.
Подтверждены четыре новые смерти. Все умершие - из Калуги. Им было 74, 72, 49 и 65 лет. В списке жертв эпидемии теперь 586 калужан.
На лечении остаются 3069 человек.
В пяти районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в 18 - снизилось, в трех - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 765 (+2 к предыдущему дню),
- Обнинск – 223 (-2),
- Боровский район – 167 (-2),
- Малоярославецкий район – 141 (+1),
- Кировский район – 119 (-2),
- Козельский район – 116 (-1),
- Дзержинский район – 112 (+1),
- Жуковский район – 98 (+1),
- Людиновский район – 96 (0),
- Сухиничский район – 94 (-1),
- Медынский район – 92 (-1),
- Думиничский район – 88 (+1),
- Тарусский район – 83 (-1),
- Юхновский район – 77 (-1),
- Бабынинский район – 74 (-2),
- Ферзиковский район - 74 (-1),
- Хвастовичский район – 73 (-1),
- Перемышльский район – 72 (-1),
- Спас-Деменский район – 70 (0),
- Жиздринский район – 67 (-1),
- Мещовский район – 66 (0),
- Мосальский район - 64 (-1),
- Куйбышевский район – 63 (-1),
- Барятинский район – 61 (-2),
- Ульяновский район – 58 (-2),
- Износковский район – 56 (-2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 30 августа 2021 года.
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