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В 18 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.08.2021 07:28 1 601
В 18 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 30 августа, подтвердили 114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 44 880, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 129 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 41 225 калужан.

Подтверждены четыре новые смерти. Все умершие - из Калуги. Им было 74, 72, 49 и 65 лет. В списке жертв эпидемии теперь 586 калужан.

На лечении остаются 3069 человек.

В пяти районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в 18 - снизилось, в трех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 765 (+2 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 223 (-2),
  • Боровский район – 167 (-2),
  • Малоярославецкий район – 141 (+1),
  • Кировский район – 119 (-2),
  • Козельский район – 116 (-1),
  • Дзержинский район – 112 (+1),
  • Жуковский район – 98 (+1),
  • Людиновский район – 96 (0),
  • Сухиничский район – 94 (-1),
  • Медынский район – 92 (-1),
  • Думиничский район – 88 (+1),
  • Тарусский район – 83 (-1),
  • Юхновский район – 77 (-1),
  • Бабынинский район – 74 (-2),
  • Ферзиковский район - 74 (-1),
  • Хвастовичский район – 73 (-1),
  • Перемышльский район – 72 (-1),
  • Спас-Деменский район – 70 (0),
  • Жиздринский район – 67 (-1),
  • Мещовский район – 66 (0),
  • Мосальский район - 64 (-1),
  • Куйбышевский район – 63 (-1),
  • Барятинский район – 61 (-2),
  • Ульяновский район – 58 (-2),
  • Износковский район – 56 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 30 августа 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 30 августа 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.08.2021 07:28 1 601
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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