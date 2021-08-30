В Калужской области четыре человека скончались от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 586, сообщили в понедельник, 28 августа, в федеральном оперативном штабе.
С начала августа умерли уже 114 калужан.
Выявлены 114 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 44 880.
Выздоровели от коронавируса 129 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 41 225 калужан.
На лечении остаются 3069 человек.
Привиты, по последним опубликованным официальным данным, - 265 тысяч калужан.
По всей России выявлена за сутки 18 325 случаев коронавируса. За весь период - 6 901 152. Выписаны за сутки – 14 180, за весь период – 6 162 430. За последние сутки умерли 792 человека, за все время – 182 429.
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