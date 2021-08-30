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В Калуге лазерное шоу на новом фонтане будет проводиться каждый вечер по два раза

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.08.2021 15:53 5 1329
В Калуге лазерное шоу на новом фонтане будет проводиться каждый вечер по два раза

Как мы уже рассказывали, 28 августа в Калуге на территории скверопарка на улице Марата открыли новый светомузыкальный фонтан. Однако пока лазерное шоу зрителям показывали лишь в вечер открытия. Этот вопрос обсудили в понедельник на планерке в городской управе.

Начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО сообщил, что фонтан в режиме шоу начнет работать с вечера 31 августа.

– С завтрашнего дня планируем запустить работу фонтана в режиме шоу, - заявил Шпиренко. - Нами запланирована демонстрация двух шоу ежедневно - в 20:00 и в 22:00.

Продолжительность каждого светомузыкального представления составит около 30 минут.

Днем режим работы фонтана весьма скромный.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.08.2021 15:53 5 1329
Тэги: общество видео
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