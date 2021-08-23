В Калужской области за неделю клещи укусили 123 человека

В Калужской области за неделю, с 16 по 22 августа, по поводу укусов клещами в больницы обратились 123 человека. Среди пострадавших было 24 ребенка, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала года клещи уже укусили 2171 калужанина. Это на 136 больше, чем за такой же период год назад.

Более чем 2000 клещей исследовали на боррелиоз. Его подтвердили в 13,4% случаев.